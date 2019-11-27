عكاظ السعودية: المملكة تعرب عن رفضها لتصريحات أمريكا بشأن مستوطنات الضفة الغربية

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت : إن موقف الرياض الثابت والمبدئي، وتمسكها بالقرارات الأممية يؤكد أنه لا شرعية للمستوطنات، وأن قيام إسرائيل ببنائها يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة- في افتتاحيتها بعنوان (لا شرعية للمستوطنات.. فلسطين قضية المملكة الأولى) - أن هذا الموقف التاريخي للسعودية من قضية العرب الأولى الذي عبر عنه مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين- يؤكد أن تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد -أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس الأول الاثنين، أن القضية الفلسطينية تمثل القضية الأولى للسعودية، وأن المملكة تواصل دعمها للشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الراسخ والتاريخي لها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة : مواقف المملكة تجاه فلسطين قضية وشعبا لا تقبل المزايدات، لأنها مواقف مصيرية وتاريخية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة عليها، ومن هنا كان الرفض السعودي واضحا لشرعنة المستوطنات، ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، باعتبار أن هذه القرارات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما تحرص الرياض على تحقيقه، لأنها تدرك جيدا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى السلام المبني على العدل، لأن ما دون ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التوتر والاحتقان ومن ثم الانفجار الذي لا يعلم أحد إلى أين ينتهي.