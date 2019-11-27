الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المحافظين الجدد ونوابهم

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نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل قرار رئيس الحمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 596 لسنة 2019 بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
وإلي نص القرار :-