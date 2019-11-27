 الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المحافظين الجدد ونوابهم - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 7:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المحافظين الجدد ونوابهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد نابليون
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:58 م

نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل قرار رئيس الحمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 596 لسنة 2019 بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

وإلي نص القرار :-

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك