ميركل تحث المزارعين على الاستجابة لتغيرات العصر

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمها لتعزيز القطاع الزراعي، مطالبة في الوقت نفسه المزارعين بالإيفاء بالتزاماتهم.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج)، إنها ستقول للمزارعين خلال اجتماع مع اتحاداتهم يوم الاثنين المقبل إنه يتعين عليهم الاستجابة إلى تغيرات العصر.

وذكرت ميركل إنه على الرغم من أن ألمانيا تحتاج إلى قطاع زراعي قوي، يتعين على المزارعين أيضا الإيفاء بالتزاماتهم، وذلك في إشارة إلى مخاوف بيئية، مثل استخدام الأسمدة.

وتظاهر آلاف المزارعين أمس الثلاثاء في برلين بجراراتهم احتجاجا على القيود الحكومية الجديدة لحماية الحشرات والبيئة، بالإضافة إلى المزيد من القيود على الأسمدة لحماية المياه الجوفية.

ونظم مزارعون فرنسيون احتجاجا مماثلا في باريس اليوم.