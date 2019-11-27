الأمم المتحدة: أفغانستان أكثر دول العالم فتكًا للأطفال

قال توبي لنزر نائب الممثل الخاص للأمين العام في المكتب السياسي للأمم المتحدة في أفغانستان إن: "أفغانستان أكثر دول العالم فتكًا للأطفال".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن لنزر قوله إن عددًا كبيرًا من الأطفال لقوا مصرعهم في عام 2018 بأفغانستان جراء النزاع - أكثر من أي دولة أخرى-.

وبدوره، أعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان بيير مياودون عن قلقه إزاء أوضاع الأطفال في أفغانستان.

وأضاف قائلًا: "من بين عشرين مليون طفل أفغاني على الأقل، 3.7 مليون طفل خارج المدرسة، و60 % من الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدرسة فعليًا".

وناقش ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى في اجتماع عقد في كابول في وقت سابق وضع الأطفال في أفغانستان وقالوا إنهم "الأشد تضررًا" جراء النزاعات المستمرة في البلاد.