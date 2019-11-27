أمين مجلس التعاون الخليجي يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء أمين مجلس التعاون مع وفد أمريكي من الضباط الدراسين في كل من كلية وست بوينت العسكرية وكلية السيتدال وكلية فرجينيا العسكرية الأمريكية، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور جون ديوك آنتوني، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة العربية السعودية.

وأوضح الزياني أن مجلس التعاون يمثل منظومة سياسية مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دوله الأعضاء لما فيه خير وصالح مواطنيها، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.