توقيع 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية بين الإمارات والسعودية

وقعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية خلال زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإمارات.

وأوردت قناة العربية الإخبارية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلال زيارة بن سلمان على أن الإمارات ماضية "مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

وترأس الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس "في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكرياً.

وخلال الاجتماع، شهد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

وعقب الاجتماع، كتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه في "تويتر": "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى الإمارات في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.