دراسة ميدانية لمواجهة الكوارث الطبيعية بـ«تنظيم وإدارة سوهاج»

أجرى فريق عمل من إدارة الدراسات وبحوث التنمية الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج دراسة بعنوان "مواجهة المخاطر الكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار - دراسة تطبيقية فى محافظة سوهاج".

وتوصل الفريق خلال الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة، من بينها "عدم التنبؤ بسيل عام 1994، ولم يتم اللجوء لأية دراسات أو إحصاءات تتم عند حدوث سيل،فضلًا عن عدم تصميم خرائط بالأماكن المعرضة للسيول والكميات التي يتوقع هطولها، ودراسة الوضع البيولوجي، وتحليل تضادريس المنطقة وأثرها على المنطقة العمرانية.

كما لم تتم دراسة أحواض الصرف المؤثرة على جريان السيل في عامي 1994، و1996؛ مما أثر تأثيرًا سلبيًا على المناطق التي تعرضت للسيل، بالإضافة إلى عدم توافر قواعد بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها فى موقع حدوث الخطر واحتمال وقوع الكارثة أو التعامل معها بعد حدوثها بما يكفل من تقليل الأثار الناتجه عنه.

ويأتي من بين نتائج الدراسة قلة الوعي لدى الأفراد الموجودين بأماكن هطول السيول، وقلة ثقافتهم في التعامل مع أخطار السيل، حيث تبين أن الأفراد يصابون بالهلع والخوف من الواقع الفعلي، كما نتج عن تلك الدراسة عدم وجود كوادر طبية وإسعافات أولية فى الأماكن المتضررة بالسيول والأمطار فى سيل عام 1994.

الجدير بالذكر أن فريق العمل أجرى جولة ميدانية على الطبيعة بمواقع مخرات السيول الموجودة بمدن ومراكز محافظة سوهاج أثناء إجراء الدراسة.