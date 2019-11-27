وصول أول رحلة طيران إلى مطار الريان اليمني بعد 5 أعوام من التوقف

وصلت أول رحلة لطيران اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى مطار الريان الدولي في محافظة حضرموت شرقي اليمن بعد 5 أعوام من التوقف.

وقال عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "هذه خطوة أخرى نحو تخفيف معاناة شعبنا وعودة كل الخدمات والمرافق في المناطق المحررة للعمل".

وتابع: "يبقى حصار تعز(وسط اليمن) المعاناة الإنسانية المستمرة التي لم تجد لها حلا ويجب ممارسة أقصى ضغط على الحوثي لإنهائها".

وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي أوضح المخلافي أن إعلان ناطق التحالف العربي بفتح المطار لنقل المرضى "خطوة إيجابية ومطلوبة".

وأفاد المخلافي بأن الحكومة اليمنية كانت قد وافقت على هذه الخطوة قبل أكثر من عام ونصف، "ولم تنفذ بسبب رفض الحوثي وتعطيله لهذه الخطوة التي نأمل أن تتحقق هذه المرة لتخفيف معاناة شعبنا وأن لا يقوم الحوثي بتعطيلها مرة أخرى".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول فتح مطار صنعاء لنقل المرضى حتى الآن.

ويوم أمس الثلاثاء أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات جوية لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان الحوثيون وقعوا منذ أكثر من عام، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإنشاء جسر جوي طبي إنساني، لتمكين نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالخارج، عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة.

ومنذ أكثر من 3 سنوات، تفرض قوات التحالف العربي حظراً على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بغرض المساعدات الإنسانية.