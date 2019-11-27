محكمة أوروبية: وكالة فرونتكس لحماية الحدود غير ملزمة بإبلاغ الصحافة بأسماء سفنها

أكدت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن وكالة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية، ليست ملزمة بإبلاغ الصحافة بأسماء سفنها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن العام.

وكان صحفيان قد طلبا من وكالة فرونتكس معلومات بشأن أسماء السفن المنتشرة في منطقة وسط البحر المتوسط، والأعلام التي ترفعها وأنواعها، والتي تقوم بمهمة مراقبة الحدود، وكانت تحمل اسم العملية "ترايتون" خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2017 .

ورفضت فرونتكس ذلك قائلة إن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يسمح للمهربين بتحديد موقع السفن التي تقوم بدرويات وتجنب اكتشاف مكانهم.

وكتبت فرونتكس للصحفيين في خطاب قرأته المحكمة الأوروبية "مراقبة الحدود تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر ومنع أي تهديد للأمن الداخلي والأمن العام للدول الأعضاء".

ولجأ الصحفيان إلى المحكمة الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، لإجبار فرونتكس على الكشف عن تلك المعلومات، ولكن قضاة المحكمة رفضوا الدعوى.