 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند - بوابة الشروق
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1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 9:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 9:11 م

قال سفير الهند في السودان رافندرا برساد جاسو، إن العلاقات بين السودان والهند "تاريخية ومتجذرة"، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حسب الإحصائيات السودانية مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وأكد السفير الهندي -خلال موتمر صحفي عقده في الخرطوم اليوم الأربعاء بمناسبة انطلاق "ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية"- وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، بلغ حجمها نصف مليار دولار.

وأوضح أن القروض الإجمالية التي قدمت للسودان من قبل الهند، خلال الفترة الماضية بلغت 600 مليون دولار، لافتا إلى تخصيص 150 مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع للسكر.

ونوه بوصول فرقة غنائية هندية للمشاركة في الاحتفال السنوي الذي تنظمه السفارات الأسيوية المعتمدة لدى الخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة السودانية.


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