تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعود من جديد العرض المسرحي "ميمي ومامي (سندباد)" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، ابتداء من غد الخميس في تمام 7 مساء، ليقدم يوميا ولمدة أسبوعين، وذلك نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض خلال عرضه في شهر أغسطس الماضي.

يناقش العرض عدة موضوعات وقيما إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، صفة العند المتواجدة في الأطفال، تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي ومامي (سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات، من تأليف وألحان محمد مصطفى، وإخراج أحمد السيد.