«نيويورك تايمز»: تصنيف ترامب لعصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية «تحول في سياسة أمريكا»

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رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامه تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية أجنبية تمثل تحولًا في سياسة الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن قرار ترامب يرجع إلى ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قتلوا بسبب أنشطة عصابات المخدرات المكسيكية الإجرامية.

ونقلت عن ترامب قوله: "سيتم تصنيف هذه المنظمات.. انظروا نفقد 100 ألف شخص سنويا بسبب ما يحدث وما يأتي من المكسيك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه عمل على تصنيف تلك العصابات خلال الـ90 يوما الماضية، واصفا تلك العملية بأنها "ليست سهلة".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن عنف عصابات المخدرات في المكسيك يحظى باهتمام بالغ في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بعد مقتل ثلاث أمهات وستة أطفال يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية في كمين نصبه لهم أشخاص يُشتبه بأنهم مسلحون من عصابات مخدرات شمال المكسيك.

وفي معرض تعقيبه على هذا الحادث، قال ترامب: "لقد حان الوقت للمكسيك بمساعدة الولايات المتحدة لشن حرب على عصابات المخدرات ومحوهم من على وجه الأرض، نحن فقط ننتظر دعوة من الرئيس الجديد".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على ما يبدو فإن حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المكسيكية غاضبة من تصريحات ترامب.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المكسيكية بيانا قالت فيه إن "المكسيك ستسعى لمحادثات بهدف إحراز تقدم بشأن خفض تدفق الأسلحة والأموال من الولايات المتحدة للجريمة المنظمة في المكسيك، إضافة إلى المواد الكيميائية والمواد التي تدخل في صناعة المخدرات والتي تعبر الأراضي المكسيكية في طريقها إلى الولايات المتحدة".