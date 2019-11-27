الجيش الليبي يعلن طرد الجماعات الإرهابية من حقل الفيل النفطي

الأمم المتحدة: "مؤتمر برلين" سيجمع الأطراف المؤثرة في الأزمة الليبية.. وإيطاليا: استقرار ليبيا هدف إستراتيجي لنا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، طرد الجماعات الإرهابية من حقل الفيل النفطي.

وقال المسماري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "القوات المسلحة تطرد الجماعات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل وتقوم الآن بتأمين الحقل النفطي".

وكان المسماري أكد أن "المجموعات المسلحة" التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، اليوم الأربعاء، انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

وأعلن المسماري أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت غارات جوية استهدفت "ميليشيات" تابعة لحكومة الوفاق الليبية اقتحمت حقل الفيل النفطي.

وتابع المسماري: "بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة، وشنت غارات على المجموعة المارقة، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة".

من ناحية أخرى، رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن مؤتمر برلين المزمع إنعقاده في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل، سيكون مناسبة "فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا".

وأعرب جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في برلين أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن "امتنانه العميق" للمبادرة الألمانية.

وقال جوتيريش، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة، إن "المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا بهدف وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا باعتباره مدخلا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حركة الناس في المنطقة"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أنه "بالنسبة لإيطاليا، يعد استقرار ليبيا هدفًا استراتيجيًا"٠

وأضاف جويريني، على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي ينعقد في العاصمة الألمانية: "بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى يمكن استقرار البلاد"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وبحسب جويريني، فإن مبادرات مثل المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي أعلنت الحكومة الألمانية أنها تريد استضافته في برلين ستشهد أن إيطاليا "ملتزمة حتى تنجح هذه المؤتمرات".

إلى ذلك، قال الجنرال كلاوديو جراتسيانو، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، إنه "تم إطلاق عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 في وسط البحر المتوسط"، معتبرا إياها "استجابة أوروبية مهمة وحديثة لأنها تميل إلى مواجهة ظواهر الخطر مثل الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، فضلا عن متابعة الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى ليبيا وتحسين تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية".

وأضاف جراتسيانو، على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي يعقد في العاصمة الألمانية، أن العملية صوفيا هي "استجابة أوروبية لأزمة دولية" مثل الأزمة الليبية.