المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي يتعهد بإصلاح منظومة التعليم العالي

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بإصلاح منظومة التعليم العالي من أجل تفعيل دور الجامعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأكد ميهوبي، خلال تجمع انتخابي اليوم الأربعاء، في ولاية قسنطينة (شمال شرق)، ضرورة مراجعة المنظومة الجامعية بشكل موضوعي وعلمي، ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من أساتذة وخبراء ونقابات لصياغة تصور جديد يتماشى مع العصر ويجعل من الجامعة دافعًا قويًا للتنمية.

وقال: "إن هذا الإصلاح سيسمح بتحويل الجامعة من منتج للشهادات إلى منتج للعقول وجعل الطالب فردًا يقدم القيمة المضافة للمجتمع"، مستعرضًا عدة إجراءات يتضمنها برنامجه من شأنها دعم البحث العلمي؛ من بينها إعفاءات ضريبية للمؤسسات الاقتصادية التي تقوم بإنشاء مخابر البحث والتطوير، وإنشاء مدينة للابتكار تأخذ على عاتقها متابعة ومرافقة كل المبتكرين ومشروعاتهم بمختلف المجالات.

وشدد ميهوبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وترقية الصادرات الجزائرية، داعيًا إلى تبني استراتيجية اقتصادية وليس اجتماعية للقضاء على البطالة من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم إنشاء المؤسسات وتحفيز الاستثمار.

وأكد أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا بأن الحضور الكثيف للتجمعات الانتخابية يمثل أحسن رد على المشككين في الاستحقاق الانتخابي التاريخي القادم.

وقال: "إن السيادة ليست سلعة تُباع في الأسواق أو تستورد من الخارج بل هي تضحيات يجب الحفاظ عليها"، معربًا عن رفضه لكل محاولات التطاول على الجيش الجزائري وتشويه سمعته.