نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يبحث مع مبعوث النرويج جهود السلام

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع المبعوث النرويجي للسودان ودولة جنوب السودان آندري استينسن، التطورات السياسية الراهنة وجهود تحقيق السلام في دولة الجنوب، والمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لتحقيق السلام في السودان.

وأشاد المبعوث النرويجي ، في تصريح صحفي عقب لقائه دقلو، بجهود السودان الرامية لتنفيذ اتفاق السلام بدولة الجنوب باعتباره الضامن لها، مؤكدا دعم بلاده للدور الذي تضطلع به جوبا في رعايتها للمفاوضات التي تجري بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وأعرب عن ثقة بلاده في قدرة والتزام السودان بتحقيق السلام الشامل على أرض الواقع، موضحا أن اللقاء تناول التحضيرات المشتركة لاجتماع "أصدقاء السودان"، الذي سيعقد في الخرطوم خلال الفترة المقبلة، والذي يعد فرصة للحكومة لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في عملية الإصلاح الجارية، وما يمكن أن يقدمه من دعم للسودان في هذا الشأن.