السجن مع إيقاف التنفيذ لأسرة في ألمانيا دعمت ابنتها المنتمية لداعش

بتهمة دعم تنظيم داعش، أصدرت محكمة ألمانية أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وقال رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية بمدينة ميونخ، نوربرت زاكوت، اليوم الأربعاء إن الوالدين المنحدرين من أصول تركية /55 و54 عاما/ والأخ /32 عاما/ والأخت /30 عاما/ المنحدرين من مدينة مونستر الألمانية، كانوا على علم بأن ابنتهما أو شقيقتهما الصغرى منتمية إلى تنظيم داعش، وأرسلوا لها رغم ذلك أكثر من 27 ألف يورو في آذار/مارس عام 2016.

وبحسب مذكرة الدفاع، تعيش الابنة، المولودة عام، 1993 في أحد المخيمات بشمال سورية حاليا.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق الأب (9 أشهر) والأم والابن (عام وثلاثة أشهر لكل منهما) والابنة (عام وستة أشهر).

ويأتي حكم المحكمة متوافقا مع طلب الدفاع وأخف في فترات مدد السجن مع إيقاف التنفيذ التي طالب بها الادعاء العام.