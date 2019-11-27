«ميركل» تتمسك بعدم إدخال ديون جديدة للموازنة



أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بإقرار موازنة بدون إدخال ديون جديدة.

وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، خلال جلسة نقاش حول ميزانية ديوان المستشارية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، إنه ليس بمقدورها تفهم سبب التحدث بـ"استنكار" عن إقرار موازنة متوازنة.

وأضافت ميركل متسائلة: "إذا كنا نريد الاستدانة في أوقات الفوائد المنخفضة، فماذا سنفعل في أوقات الفوائد المرتفعة؟"، وقالت: "لا يمكن أن تصبح الاستثمارات أمرا جيدا إذا كانت قائمة على ديون"، مشيرة إلى أن هناك بالتأكيد تقديرات مختلفة في ذلك الأمر داخل الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أنه لا يمكن إجراء إصلاح في ضرائب الشركات إلا على المدى المتوسط، حتى إذا كان من المرجح أن تصبح ألمانيا الدولة الأعلى في ضرائب الشركات بالاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل.

وأشارت ميركل إلى أنه يتعين أولا التركيز على كيفية مواجهة تغير المناخ وتحقيق ألمانيا للتحول الاقتصادي الرقمي، موضحة أنه يتعين على الشركات المتوسطة على وجه الخصوص استيعاب أهمية هذا التحول، وقالت: "إذا فاتكم هذا العصر، ستفوتنا نماذج القيمة المضافة، وبالتالي سنتحول إلى سلسلة إنتاجية مطولة، وهذا هو خوفي الكبير".