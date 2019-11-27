كوريا الجنوبية: الخلاف ما زال قائما بين الكوريتين حيال قضية جبل كومكانج







أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أنه ليس هناك أي تغيير في موقف كوريا الشمالية في قضية جبل كومكانج حيث تصر بيونج يانج على دعواتها إلى مناقشة قضية إزالة المنشآت الكورية الجنوبية في المنتجع عبر المراسلات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الوحدة لي سانج-مين قوله، في مؤتمر صحفي دوري اليوم إنه ما زال هناك خلاف بين الكوريتين بشأن قضية جبل كومكانج، لافتا إلى أن المشاورات بين الكوريتين جارية باستمرار، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال مناقشة وثيقة مع مشغلي برنامج الرحلات السياحية إلى جبل كومكانج.

يذكر أن كوريا الشمالية تطلب من الجنوب مناقشة قضية إزالة المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كومكانج عبر المكاتبات بعد أن أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بإزالة جميع المنشآت الجنوبية في يوم 23 أكتوبر الماضي.

وسعت كوريا الجنوبية إلى إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية، قائلة إن جميع القضايا العالقة في العلاقات بين الكوريتين يجب حلها من خلال الحوار والمشاورات.. إلا أن كوريا الشمالية رفضت مقترح الجنوب، مصرة على مناقشة القضية عبر المكاتبات.

وفي 11 نوفمبر الجاري، أرسلت كوريا الشمالية إنذارا إلى الجنوب . محذرة من أنها ستتخذ خطوات لإزالة المنشآت إذا كان الجنوب ما زال متمسكا بمطالب عديمة الفائدة.