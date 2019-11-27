محافظ الفيوم الجديد: «لن أسمح بأي فساد أو إهمال أو تقصير»

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الأسبق، ومحافظ الفيوم الجديد، عن بالغ شكره وعظيم تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الثقة الغالية بتعيينه "محافظاً للفيوم"، موجهاً شكره وتقديره أيضا للسيد رئيس مجلس الوزراء، والحكومة المصرية الموقرة على استمرار ثقتها في شخصه لتولي المسئولية كمحافظ يرعى مصالح الوطن والمواطنين.

وقال "الأنصاري" إن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالمحافظين والنواب، وجه بالعمل المستمر والدؤوب، والاقتراب من المواطنين والاستماع لهم، فضلاً عن حل مشاكلهم، بالإضافة إلى استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية .

وثمن المحافظ الجديد اهتمام القيادة السياسية وحرص الدولة على إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم وإثبات جدارتهم، لافتا إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية، تماشياً مع تنفيذ الدولة لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد محافظ الفيوم الجديد أنه لم ولن يتوان في تقديم الخدمة للمواطنين، وأنه لن يسمح بأي فساد أو إهمال أو تقصير، مؤكداً العمل للحفاظ على أرض الوطن ومقدرات الشعب المصري، متخذاً من روح القيادة السياسية الملهمه دستور عمل وإنجاز، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لمصر وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وأعرب "الأنصاري" عن تقديره لأهالي وأبناء محافظة سوهاج وجميع القيادات الذين تعاون معهم خلال فترة توليه محافظا لسوهاج، متمنيا لشعبها وأهلها دوام التقدم والإزدهار.