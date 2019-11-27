رئيس «القابضة للغزل»: لن يضار عامل واحد جراء تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير







نفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد مصطفى ، ما نشر منسوبًا إليه بأن إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج لأكثر من ستة آلاف أوسبعة آلاف عامل من إجمالي 54 ألفاعلى قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وأكد - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن التصريح المنسوب إليه لا أساس له من الصحة، موضحا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لديها استراتيجية واضحة تعتمد على مضاعفة الإنتاج بنسبة 350% وتدريب العمال ، والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أنه لا إصلاح حقيقي إلا عن طريق جنود الإنتاج وهم العمال، الذين رفضوا الانسياق وراء الشائعات والمخططات المغرضة، وواصلوا العمل ليلا ونهارا من أجل بلادهم.

وأضاف أنه تم رصد 700 مليون جنيه لتدريب ولرفع كفاءة العمال ، ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغة 21 مليار جنيه، وذلك لزيادة قدرتهم على التعامل مع الماكينات الحديثة، وتحسين أوضاعهم، حيث يمثل العنصر البشري أحد العناصر الرئيسية في عملية الإصلاح والتطوير.

وشدد على الحرص لتوفير فرص عمل جديدة، حيث تم مؤخرا توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية لتأجير جزء من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة للجوت – تحت التصفية - في مدينة بلبيس ، لاستغلاله في صناعة الملابس الجاهزة ، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل، وهو ما يتابعه وزير قطاع الأعمال العام ، هشام توفيق، بنفسه لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في صناعة تعتمد على مصانع الغزل والنسيج.