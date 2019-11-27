المدير الفني لفرانكفورت يبدي تفاؤله بشأن مباراة ارسنال غدا

أعرب ادي هوتر، المدير الفني لنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن تفاؤله إزاء مباراة الفريق أمام ارسنال الإنجليزي غدا الخميس، وذلك رغم سلسلة النتائج السلبية التي سجلها الفريق الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن فرانكفورت سيواجه مضيفه ارسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019 ، 2020.

وقال المدير الفني النمساوي في لندن مساء اليوم الأربعاء إن " المهم هو أن نكون متفائلين وإيجابيين".

يُذْكَر أن فرانكفورت، الذي يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الألماني، خسر مؤخرا في ثلاث مباريات متتالية.

وليس من المؤكد خروج فرانكفورت من تصفيات المجموعة في حال هزيمته غدا، لكن مواصلة المشوار في البطولة ستكون صعبة.

وستحرم الإصابة فرانكفورت من جهود لاعب الوسط زباستيان رودي والمهاجم باس دوت، في مباراة الغد، ويرجع سبب غياب رودي إلى إصابته بكدمة في الركبة، فيما يتغيب المهاجم دوست بسبب مشاكل عضلية.

وقال هوتر عن رودي ودوست:" هما لاعبان مهمان لكن لن يجديا شيئا إذا لم يكونا في كامل لياقتهما".

في المقابل، عاد إلى الفريق مرة أخرى الحارس فريدريك رونوف، الذي تغيب مؤخرا عن مباراة فولفسبورج في الدوري الألماني بسبب إصابته بعدوى.

كما أنه من الممكن للقائد ديفيد ابراهام وجيلسون فيرنانديز، الموقوفان في الدوري الألماني، المشاركة مع فرانكفورت غدا.