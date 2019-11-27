رئيس الوزارء يصدر اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ونصت اللائحة على أن الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.

وإلى نص اللائحة:-