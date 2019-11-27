«جابر»: ارتفاع متزايد لنسبة الأمونيا في ترعة محطة مياه السيوف قريبا

قال رئيس شركة مياه الإسكندرية، المهندس أحمد جابر، إن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعًا متزايدًا لنسبة الأمونيا في ترعة محطة مياه السيوف، مما يؤثر على الإنتاج ومستوى الخدمة نتيجة لإيقاف تشغيل المحطة حرصًا علي سلامة صحة المواطنين.

وأضاف "جابر" خلال تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن أفضل طريقة لمواجهة الأزمة تفعيل الأبحاث العلمية وتطبيقها علي النحو الأمثل.

وشدد على سرعة الانتهاء من تجهيزات السلامة والصحة المهنية لعنبر الكلور بمحطة السيوف؛ لحماية المدارس من مخاطر التسرب وتجهيز برنامج لربط جرعة الكلور المعملية والحقلية ومراقبة نتائج الاستعدادات المتخذة للتصدي لأي تسرب دون تأثر المناطق المجاورة للمحطة.

وأعرب جابر عن دعمه لتنفيذ محاكاة لنموذج التهوية بالمرشحات في المحطة وقياس كمية الهواء الموجودة فيها لتصنيع أنابيب التهوية وتحديد عدد الثقوب اللازمة لحساب الكمية المطلوبة من الهواء طبقا للفتحات لتحديد عدد الأنابيب اللازمة.

وأعلن إنه جار حصر العدادات المتوقفة والعقارات التي تستهلك المياه دون تركيب عدادات، مشددًا علي عدم تسليم العميل العداد مباشرة دون التأكد من تركيبه حتى لا نتسبب في خطأ فادح بوجود مشترك ينتفع بالمياه دون وجود أداة لقياس قيمة استهلاكه.