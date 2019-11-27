تركيا تغير قواعد تصنيف القروض

أكد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، السماح للبنوك بشطب مجموعة تضم 5 فئات من القروض المعدومة من حساباتها إذا أشهر المدين إفلاسه، وأصبح استرداد هذه القروض مستحيلا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه سيتم اعتبار حذف هذه الديون من حسابات البنوك ممارسة محاسبية مقبولة، في حين لن يطرأ تغيير على حق الدائنين في تحصيل ديونهم التي توقف المدينون عن سدادها.

وبحسب القواعد الجديدة سيكون على البنوك الإعلان عن قيمة الديون التي تم شطبها في تقرير أرباحها التالي لقرار الشطب.

وذكرت "بلومبرج" أن السلطات الرقابية في تركيا أبلغت البنوك بتصنيف قروض بقيمة 8.1 مليار دولار باعتبارها ديون معدومة.