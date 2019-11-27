إطلاق الخطة الاستراتيجية العربية لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030

أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ( المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة ) اليوم الأربعاء، الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والاطفال والمراهقات 2019-2030 .

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في بيان صحفي إن الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) شاركت في احتفالية إطلاق الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الامهات والاطفال والمراهقات 2019-2030 بالقاهرة ،مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في اطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الامم المتحدة للسكان (المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة) وبحضور عدد هام من ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء وخبراء صندوق الامم المتحدة للسكان بالدول العربية.

وأكدت أن إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة يأتي انسجاما مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، من خلال تقوية النظم الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقاً لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".

وأوضحت "أبو غزالة "أن الغرض من إطلاق هذه الاستراتيجية هو وضع اطار مرجعي للدول العربية الاعضاء يمكن من خلاله تطوير خطط تنفيذية وطنية للارتقاء بصحة الأم والطفل والمراهقات.

وشددت "أبو غزالة " على أن جامعة الدول العربية من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ستعمل مع الدول العربية الأعضاء على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، كما ستعمل على التنسيق مع الدول العربية التي ستتولى تطوير الخطط الوطنية الخاصة بتنفيذ البرامج المسطرة ومتابعة تطبيقها وضمان فعاليتها على مستوى كل دولة.