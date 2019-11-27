استمرار الحملات المرورية بالوادى الجديد والكشف عن متعاطى المخدرات من السائقين

تواصل الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، الحملات المستمرة ونصب الأكمنة المرورية والكشف والتحليل عن متعاطي المخدرات من السائقين، حيث نجحت الإدارة في فحص ٢١٣ سائقا خلال الفترة الماضية، للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وخاصة على الطرق السريعة.

وقال العقيد محمد سيف مدير إدارة مرور الوادى الجديد، إن لجان الفحص والتحليل للكشف عن المتعاطين خلال هذه الفترة، أثبتت وجود ٢٠ إيجابية و١٩٣ حالة سلبية، كما تم إثبات ٣٥ حالة تجاوز السرعة المقرر من خلال حملات الرادار بالطرق السريعة، والتي أسفرت عن وقوع بعض الحوادث والتي بلغت ٩ حوادث متفرقة خلال الشهر الجارى على مستوى مراكز المحافظة.