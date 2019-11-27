كندا ترحب بحظر غازات «نوفيتشوك» بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية

رحب وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان، اليوم الأربعاء، بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اضافة غازات "نوفيتشوك" للأعصاب ضمن قائمة المواد الكيميائية التي تحظرها المنظمة.

وقال وزير الخارجية -في بيان- "اليوم، اتخذ الموقعون على اتفاقية الأسلحة الكيميائية موقفا قويا لعالم أكثر أمنا عندما وافقوا بالإجماع على إضافة غازات نوفيتشوك إلى قائمة المواد الكيميائية المحظورة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية."

وأضاف "في أعقاب الهجمات ضد سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري ،بالمملكة المتحدة في مارس 2018 ووفاة دون ستورجيس في أميسبوري، في يوليو 2018، أصبح من الواضح أن هذه المواد يجب أن تخضع للإعلان والتحقق".

وتابع: "في أكتوبر 2018، اقترحت كندا وهولندا والولايات المتحدة إدراج مادتين من المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك نوفيتشوك، في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ويمثل اتفاق اليوم أول مرة يتم فيها إضافة مواد كيميائية سامة جديدة إلى قائمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتزيد من التزامنا بعالم خال من الأسلحة الكيميائية".

وأكد شامبان أن بلاده وشركاؤها ستواصل دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية غير المشروعة.