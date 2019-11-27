أكدت شركة زيروكس الأمريكية لصناعة الأجهزة المكتبية، أمس الثلاثاء، اعتزامها التواصل مباشرة مع المساهمين في شركة صناعة الكمبيوتر والطابعات (إتش.بي) لإتمام صفقة الاستحواذ، مشيرة إلى رفض إدارة الأخيرة الدخول في محادثات بشأن الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيروكس القول إن (إتش.بي) بدلا من الدخول في مفاوضات معها، تواصل نشر البيانات المضللة وتشوه العرض الذي قدمته زيروكس.

كانت زيروكس قد وجهت يوم الخميس الماضي خطابا إلى مجلس إدارة شركة (إتش بي) تقول فيه إنها " "فوجئت"برفض (إتش.بي) لعرضها غير المرغوب فيه، وحددت موعدا نهائيا هو أمس الاثنين لشركة إتش بي للدخول في محادثات مباشرة.

وقال جون فيسينتين المدير التنفيذي لشركة زيروكس قوله إنه ما لم توافق (إتش.بي) على "بذل الجهد الواجب المتبادل" بحلول الساعة 5 مساء يوم الاثنين المقبل، فستلجأ زيروكس مباشرة إلى المساهمين.

وقال إن "الدعم الساحق الذي سيتلقاه عرضنا من مساهمي إتش بي يجب أن يبدد أي شكوك أخرى فيما يتعلق بحكمة التحرك بسرعة إلى الأمام لإتمام الصفقة".

وكان مجلس إدارة (إتش.بي) قد رفض بالإجماع عرض زيروكس الذي تبلغ قيمته 22 دولارا للسهم هذا الأسبوع، مشيرا إلى مخاوف بشأن إمكانات زيروكس في صناعة الطباعة.