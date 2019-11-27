البوسنة: إغلاق المدارس جنوب البلاد في أعقاب الزلزال

أعلنت السلطات في البوسنة إغلاق المدارس في العديد من القرى في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد أمس بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن السلطات ألغت الحصص الدراسية بعد تضرر أبنية عدد من المدارس؛ جراء الزلزال ومخافة حدوث هزات ارتدادية.

وجاء زلزال البوسنة أمس بعد ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب ألبانيا بقوة 4ر6 درجة، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة قرابة 600 آخرين .. ولم يتسبب الزلزال في البوسنة في خسائر بشرية إلا أنه أسفر عن تدمير عشرات المباني ونشر الذعر بين السكان.

يُشار إلى أن وسائل الإعلام قد بثت في بعض البلدان نصائح للمواطنين في حالة حدوث زلزال، وذلك وسط انتشار مخاوف من حدوث المزيد من الزلازل في المنطقة.