محكمة سويدية ترفض طلب طعن شركة غاز روسية بشأن تعويض لصالح شركة أوكرانية

رفضت محكمة استئناف سويدية طلب طعن تقدمت به شركة الغاز الروسية "غازبروم" بشأن قرار صدر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم لصالح شركة "نفطوغاز" الأوكرانية.

وقال مدير الشركة الأوكرانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "قرار محكمة الاستئناف في مقاطعة "سفيا" نهائي وغير قابل للاستئناف".

وكانت شركة الغاز الروسية "غازبروم" قد تقدمت -في وقت سابق- بطلب طعن ضد قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم القاضي بدفع تعويضات بنحو 2.5 مليار دولار لـ"نفطوغاز" في إطار نزاع غاز، وخلال الإجراءات القضائية، استندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.

لكن المحكمة قبلت بحجج "نفطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نفطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.