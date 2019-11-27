الشرطة الإسبانية تحبط محاولة لتهريب 3 أطنان كوكايين على متن «غواصة» عبر المحيط الأطلنطي

تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط شحنة كوكايين بقيمة 121 مليون دولار يتم تهريبها لمسافة 7690 كيلو مترًا داخل غواصة عبر المحيط الأطلنطي من كولومبيا في قارة أمريكا الجنوبية على الساحل الغربي للمحيط الأطلنطي إلى إسبانيا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر محلية إسبانية قولها إن السلطات الإسبانية تمكنت من ضبط ما يُعتقد أنها أول غواصة مُخدرات تعبر المحيط الأطلنطي.

وقدرت قوات إنفاذ القانون في البلاد وزن الشحنة بحوالي ثلاثة أطنان داخل الغواصة التي يبلغ طولها 65 قدما" (20 متر تقريبا)، والتي تم اعتراضها في جالاسيا شمال غربي إسبانيا.

وقالت السلطات الإسبانية إن هذه هي أول مرة يتم فيها استخدام غواصة في تهريب المخدرات ، وتم تعقب الغواصة خلال رحلتها الطويلة عبر الأطلنطي من كولومبيا إلى أوروبا بالتعاون مع الشرطة الدولية التي كانت على علم بمسار الغواصة.

وألقت الشرطة القبض على رجلين من الإكوادور ضمن طاقم الغواصة المكون من ثلاثة أفراد ، في حين فر الرجل الثالث وهو إسباني الجنسية.