المعارضة السويدية تبحث مع الحكومة كيفية التعامل مع شركة «تيليا» المملوكة للدولة

طالبت أحزاب المعارضة في السويد وهى "حزب المعتدلين السويديين وحزب الليبراليين وحزب الوسط والمسيحي الديمقراطي" بعقد اجتماع، مع وزير قطاع الأعمال، إبراهيم بايلان، لمعرفة كيفية تعامل الحكومة من شركة "تيليا" للاتصالات المملوكة للدولة بعد استحواذها على شبكة إذاعة "بون أير".

وقالت هذه الأحزاب في مقال مشترك نشرته صحيفة "داجينس إندستري" السويدية، اليوم الأربعاء، إن البرلمان طالب الحكومة في الربيع الماضي ببيع حصة الدولة في شركة "تيليا" في وقت لاحق "ومنذ ذلك الوقت والحكومة صامتة" ولم تتحرك.

وأشارت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن ممثلي الأحزاب سيسألون وزير قطاع الأعمال عما فعلته الحكومة بشأن طلب البرلمان دراسة إمكانية بيع حصة الدولة في شركة تيليا للاتصالات، وعن خطط الحكومة بشأن سيطرة الدولة على الإعلام بعد استحواذ "تيليا" على إذاعة "بون أير".