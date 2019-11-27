الادعاء في تركيا يطالب بتبرئة 5 نشطاء حقوقيين بينهم ألماني

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الادعاء في مدينة إسطنبول التركية، طالب بتبرئة 5 نشطاء حقوقيين، من بينهم الألماني بيتر شتويتنر، من اتهامات بالإرهاب تجري محاكمتهم بسببها أمام محكمة محلية.

وكانت المحكمة أرجأت القضية إلى جلسة الـ19 من فبراير المقبل للنطق بالحكم، بعد جلسات استمرت على مدار أكثر من عامين.

وأرجع الادعاء طلب البراءة إلى عدم كفاية الأدلة بحق شتويتنر وزميله السويدي علي غارافي و3 حقوقيين آخرين، من بين 11 متهما في القضية.

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في ذات القضية، فقد طالب الادعاء بمعاقبة الرئيس الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية تانر كيليش بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، حيث تم اتهامه بالارتباط برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وتتهم أنقرة جولن بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 .

كما طالب الادعاء بمعاقبة 5 متهمين آخرين لدعمهم منظمات إرهابية.

وكان تم إلقاء القبض على النشطاء الأحد عشر خلال ورشة عمل تدريبية حول حقوق الإنسان في اسطنبول في يوليو من عام 2017 .

تجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في القضية ليسوا محتجزين حاليا.