اليونان تعرب عن تضامنها مع ضحايا زلزال ألبانيا

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عن تضامن بلاده مع الشعب الألباني وحكومته وذلك في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم أمس وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل واصابة أكثر من 600 شخص.

ومن جانبها، أفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية بأن دندياس أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لمدينة "دوريس" الألبانية، القريبة من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

ولقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون فيما تواصل أجهزة الإغاثة البحث عن ناجين بين الأنقاض إثر زلزال هو الأقوى الذي تشهده ألبانيا منذ عدة عقود، انهارت على اثره مبان بسبب.

وفي هذا، قال دندياس إنه سافر إلى هناك مع اثنين من فرق الإنقاذ اليونانية بناءً على طلب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف - بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الألباني إدي راما-:" لقد مررنا بمثل هذه الكوارث الطبيعية، ونحن نعرف ذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة".

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الألباني، عن تضامن أثينا مع الشعب اليوناني في مصابه.