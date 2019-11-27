لائحة «خليجي24 » تمنع المنتخب القطري من ضم بديل لبسام الراوي

علمت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) من مصادر خاصة داخل لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم ،أن المنتخب القطري ليس بمقدوره ضم لاعب جديد للقائمة بدلا من بسام هشام الراوي الذي تعرض للإصابة بكسر في الساق سيغيب بسببها لمدة 4 أشهر عن الملاعب .

وأصيب الراوي في مباراة قطر والعراق أمس الثلاثاء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، المقامة حاليا في قطر، والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي 2 _ 1.

وخضع الراوي لعملية جراحية ناجحة اليوم الأربعاء في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة ،وطالب البعض الإسباني فليكس سانشيز باس بضم زميله في في فريق الدحيل أحمد ياسر المحمدي لتعزيز قوة الفريق الدفاعية.

لكن المصدر أوضح بأن اللائحة تنص على إمكانية التغيير فقط حتى قبل انطلاق مباريات الدور الأول من البطولة ،وبعدها لا يحق لأي فريق التبديل وتغيير أي لاعب من قائمة الـ23 النهائية مهما كانت الظروف.

وبناء على ذلك، فإن الراوي سيغيب عن المنتخب القطري حتى نهاية البطولة ولن يتمكن من تعويضه بأي لاعب جديد .

من جانبه، حرص الراوي على طمأنة محبيه من مشجعي المنتخب القطري بعد خضوعه للعملية الجراحية وقال : "أشكر كل من سأل عني سواء من خلال الزيارة أو بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وأضاف " الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنت أتمنى المواصلة مع زملائي اللاعبين في المباراة ولكن هذا هو حال الكرة والحمد لله على كل حال. العملية تكللت بنجاح والخير والبركة في بقية الشباب لتكملة المشوار".