مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو

أعلن مسئول محلي كونغولي، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متمردون في منطقة (بيني) شرق الكونغو.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن دونات كيبوانا مدير منطقة (بيني) قوله إن الهجوم شرق الكونغو الديموقراطية نفذته "القوات الديموقراطية المتحالفة".

كانت رئاسة الكونغو الديمقراطية قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، عن عمليات مشتركة للجيش وبعثة الأمم المتحدة في بيني شرق البلاد بعد اجتياح عشرات المتظاهرين وحرقهم جزءًا من معسكر للأمم المتحدة في المدينة؛ احتجاجًا على المجازر التي يتعرضون لها وتنسب إلى المجموعة المسلحة "القوات الديموقراطية المتحالفة".