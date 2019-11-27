إبراهيموفيتش يشتري حصة بنادي هاماربي السويدي

أعلنت مجموعة "إيه.إي.جي" المالكة لنادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي أنها باعت نصف حصتها في نادي هاماربي السويدي، إلى نجم المنتخب السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يلعب حاليا لنادي جالاكسي.

وكان إبراهيموفيتش قد أثار التكهنات حول إمكانية انضمامه إلى الفريق السويدي عقب نهاية عقده مع جالاكسي، بعد أن نشر صورة له عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت "إنستجرام"، يظهر فيها حاملا لقميص النادي السويدي.

لكن مجموعة "إيه.إي.جي" أعلنت أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بات شريكا في ملكية هاماربي السويدي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع نادي هاماربي"هاماربي نادي رائع له جماهير متحمسة، ويحظى باحترام كبير في ستوكهولم والسويد بشكل عام."

وأضاف "دائما ما كنت أحب هذا النادي وجماهيره، كما أنني معجب بما قدمه في الأعوام الأخيرة، سواء على الملاعب أو خارجها."