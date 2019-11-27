 شرطة إيطاليا تعثر على مزارع «ماريجوانا» تديرها مافيا «ندرانجيتا» - بوابة الشروق
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شرطة إيطاليا تعثر على مزارع «ماريجوانا» تديرها مافيا «ندرانجيتا»

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:17 م

ذكرت شرطة الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري"، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على مزارع ماريجوانا شاسعة، تديرها مافيا "ندرانجيتا" في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وفي عملية أُطلق عليها "يوم أخضر"، ضبطت الشرطة 5 آلاف من نبتة من نباتات الماريجوانا و200 كيلوجرام من المخدرات وآلاف من بذور الماريجوانا" من "أفضل نوعية" وألقت القبض على أربعة أشخاص، حسب البيان.

وتابع البيان أن المشتبه بهم لهم صلات بعائلة اورسينو "ندرانجيتا" الإجرامية، التي تعمل في منطقة "جيوسا جونيكا" شرق منطقة كالابريا.

ونشأت ندرانجيتا من منطقة كالابريا ، لكنها نمت لتصبح واحدة من أكبر عصابات الجريمة المنظمة في العالم.


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