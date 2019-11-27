التأمين الصحي الشامل: الدولة تتحمل من 30% إلى 40% لتغطية علاج غير القادرين

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الدولة المصرية تتحمل من 30% إلى 40% لتغطية غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الدولة تعتمد على أكثر من مصدر لتمويل النظام من أجل تعويض أي مشكلة بأحد المصادر، كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بفرض بعض الرسوم على السجائر والطرق والمساهمات التكافلية للشركات.

ولفت إلى أن نسبة المستقطع من إجمالي دخل المواطن مبلغ زهيد مقارنة بتكاليف الفحوصات الخارجية، مشيرًا إلى أن عائل الأسرة هو الممول والدافع للاشتراكات للأسرة، في حالة عمله بالقطاع الخاص أو الحكومي، بدفع 1% من إجمالي دخله عن نفسه، و1% عن كل طفل، و3% عن الزوجة في حالة عدم عملها.

وأوضح أن النظام أمان وضمانة حقيقية للحد من الفقر بسبب المرض، مضيفًا: «اليوم الأسر مصرية إذا تعرض فرد لمشكلة صحية كبيرة واضطر لإجراء عملية كبيرة سيصحبها عمليات وفحوصات وهو ما يدفع الأسرة للدخول في الفقر».

وأشار إلى ضرورة استجابة القطاع غير الرسمي للتغيرات الإيجابية الحادثة بالدولة المصرية، والاستجابة للنظام والاستمرار في دفع الاشتراك لأنه نظام تكافلي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال افتتاحه، صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.