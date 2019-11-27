مقتل 4 مهاجرين وفقدان 16 إثر غرق قارب قبالة مدينة مليلية الإسبانية

غرق 4 أشخاص عقب غرق قارب قبالة مدينة مليلية الإسبانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء أوروبا بريس ووسائل إعلام أخرى نقلا عن متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء.

وتقوم مروحية بالبحث في البحر عن 16 مهاجرًا فقدوا، عقب انقلاب القارب في بحر البوران، على بعد 60 كيلومترا شمال الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.

وتمكنت قوات الإنقاذ البحري الإسباني من إنقاذ 65 شخصًا، بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، بينهم ست سيدات وثلاثة أطفال.

وقالت السلطات إن معظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم في المستشفيات الآن في مليلية، وصنفت حالة ثلاثة من البالغين على أنها" خطيرة".

ويشار إلى أن عدد المهاجرين الذين يعبرون غرب البحر المتوسط إلى أوروبا تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة أن 23 ألف مهاجر وصلوا إسبانيا هذا العام حتى 24 نوفمبر الجاري، وهو ما يمثل نصف العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.

وقالت المنظمة إن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى تحسن التعاون مع المغرب.