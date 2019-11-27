رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر، الفنان توفيق الدقن في عام 1988، بعد تاريخ فني كبير، والذي احتل مكانة مميزة في قلوب الجمهور العربي، وكان من بين القلائل الذين نجحوا في المزج بين الشر والكوميديا، والابتعاد عن النمط التقليدي للشرير صاحب "الدم الثقيل"، تاركا للسينما والفن المصري بصمة خاصة به، والتي تقدم من خلال أدوارها العديدة على الشاشة ذات الطابع الخاص

وربطت بين توفيق الدقن ومحمود المليجي صداقة طويلة، وتستعرض "الشروق" في الذكرى الـ32 لرحيله علاقة العملاقين ومسيرته في الفن، حيث بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد، من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم " ظهور الإسلام" عام 1951، ثم التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة 7 سنوات، كما أنه اشتهر بأدوار الشر، وقدم خلال مشواره العديد من الأعمال الناجحة، منها ما صنف ضمن أفضل 233 فيلم مصري، كان ناجحا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.

وعلى الرغم من براعته الفائقة في أدوار الشر، إلا أن توفيق الدقن اتسم بالطيبة الشديدة في الحياة الواقعية، وكان يسدي نصائح دينية للعديد من زملائه، حسبما أكد نجله ماضي الدقن لبرنامج "ممنوع من العرض.

وبدأت العلاقة بين توفيق الدقن ومحمود المليجي، قبل أن يخوض توفيق المجال الفني، وذلك خلال مشهد جمعهم، حيث انتقل المخرج بين الكواليس غاضبًا، بسبب إخفاق محاولات إتمام المشهد، نظرًا لارتباك الممثل الشاب الذي يرافق الفنان محمود المليجي، فتتحول جملة «من الأول يا أستاذ» إلى تعليمات يمليها المخرج على الفنان محمود المليجي، لتوفيق الدقن، داخل أحداث فيلم «أموال اليتامى» بطولة الراحلة فاتن حمامة، والذي عرض عام 1952.

وبعد دقائق من انتهاء المشهد، كان هناك مشهد آخر داخل حجرة المليجي، حيث جلس توفيق الدقن معتذرا ويبرر ما حدث قائلا: «سبب ارتباكي أمامك هو أنت»، وإخباره بأن والدته هى التي وقفت بجواره للعمل في التمثيل، وأن أبي كان رافضًا أن أمتهن هذه المهنة، كان يريد أن أكون أزهريًّا مثله، وكان لها شرط وحيد لكي تدعمني وتواصل الوقوف بجواري.

وبصدرٍ رحب دفع المليجي الفضول ليسأل: «ما هو هذا الشرط؟»، فأجابه الدقن: «اشترطت والدتي أن أكون مثلك، محمود المليجي»، فرد عليه المليجي ضاحكًا: «اعتبر نفسك يا راجل محمود المليجي نفسه، واستمرت العلاقة بينهم حتى وفاة الفنان الكبير محمود المليجي .

ولم يحقق توفيق الدقن أمنية والدته فحسب، بل أصبح صديقًا مقربًا من محمود المليجي، وكان «المليجي» يرشح «الدقن» لأدوار كثيرة تُعرض عليه، قائلًا: روحوا لتوفيق الدقن أنا مش فاضي، وهو أصلح مني للدور ده، كما ذكر ابن توفيق الدقن، «ماضي»، في حوار أجراه مع مجلة أكتوبر.

وفي تلك الفترة، كانت الأدوار التي تُعرض على «الدقن» إما قليلة أو لا تُناسب مسيرته الفنية، حسبما سجل في حوار الكاتب الراحل، محمود السعدني، حيث صارح «الدقن» وقتها بأنه يقوم بأداء أدوار لا تناسب تاريخه، ليرد الأخير قائلًا: «أنا باخد 50 جنيها، بياخدوا استقطاعات، بيبقوا حاجة و30 جنيها، وبعدين تيجي ضرائب ويخصموا بدل السفر، في الآخر ييجي توفيق الدقن، صاحب الـ3 عيال، واللي ملتزم قدام المجتمع بالتزامات مُعينة، في الآخر بياخد 19 جنيها، دول يدفعوا أجرة البيت ولّا يكفوني لحد آخر الشهر؟، أنا اضطربت أعمل حاجات مش راضي عنها عشان أعيش».

ولم تشفع أسباب «الدقن» المذكورة سابقًا عند السعدني، واقترح عليه ان ترك الأدوار، فرد «الدقن» بنبرة لا تخلو من السخرية «دول يسيبوك تموت من الجوع، ويمعنوا في قتلك أكتر والديون هتزيد عليا».

وبكلمات قليلة، لخص «الدقن» حال الوسط الفني، آنذاك، وكيف يتم التعامل مع القامات الكبيرة، أو بالأحرى أجاب عن سؤال «كيف يعبث الزمن بكبار الفنانين؟، قائلًا: «أنا بجري في كل طريق؛ المسرح، التليفزيون، الإذاعة.

وشهدت القاهرة في 6 يونيو 1983، رحيل الفنان محمود المليجي، حزنت الجماهير والأوساط الفنية، ولكن «الدقن» كان حزنه مختلفًا، رحل عنه صديقه ومثله الأعلى، فكان موته أشبه بخيط سحب «روايح» الزمن الجميل، فردد «الدقن» لابنه «ماضي»: «يا ماضي يا ابنى.. خلاص.. أنا شامم رائحة الرحيل قادمة».