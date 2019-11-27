لاعب المنتخب اليمني يلوم نقص الخبرة في الخسارة أمام الإمارات

اعترف عبد الواسع عبد الله، لاعب المنتخب اليمني بأن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة الإمارات بافتتاح مواجهات الفريق في بطولة خليجي 24 في قطر والتي خسرها الفريق اليمني بثلاثة نظيفة.

وقال اللاعب في تصريحات بعد المباراة : "كنا نأمل في إسعاد الجماهير اليمنية خلال المباراة الافتتاحية أمام الإمارات، لكن هذه هي كرة القدم فوز وخسارة وقد حاولنا جاهدين أن نظهر بصورة طيبة ونقدم مردودا جيدا لكن للأسف بسبب صغر اللاعبين وعدم اعتيادهم على هذه الأجواء ونقص خبرة المباريات حال دون وصولنا لهدفنا الذي خضنا المباراة لأجله".

وأضاف: "رغم الخسارة في الافتتاح لكن مازالت الفرصة سانحة لتقديم الأفضل في المباريات القادمة ،وسنحاول سريعا أن ندخل في أجواء البطولة".

وتابع : "لقد حصلنا على فرص ولكن لم نوفق فيها بعكس المنتخب الإماراتي ،الذي ترجم الفرص التي أتيحت له أمام مرمانا إلى أهداف فحقق الفوز المستحق علي حسابنا".