حى الرشيد بقلب بغداد الشاهد على مظاهرات الماضى والحاضر



عندما ضج العراقيون بالاستعمار البريطانى منذ 100 عام، لم يجدوا سوى حى الرشيد منطلقا لشرارة انتفاضتهم، والآن بعد قرن من الزمان يعود الشباب العراقى الطامح لحياة أفضل لحى الرشيد الذى ظل وفيا لمناضليه على مر العصور.

وبحسب "أسوشييتد برس"، يتخذ متظاهروا بغداد فى الأيام حى الرشيد خطا أماميا لهم لحماية ميدان التحرير، حيث تندلع الاشتباكات من وقت لآخر والتى يسقط فيها العديد من الشبان بالرصاص الحى، ولكن خبراء الآثار يخافون على الحى العتيق من أن يصبح ركاما جراء العنف المتجدد.

ذهبت زينب مصطفي مديرة جمعية لوجال لتطوير حى الرشيد إلى ميدان التحرير، من أجل إقناع المتظاهرين بإبعاد خلافاتهم مع الأمن عن الحى العتيق، حفاظا على التراث العراقى ولكنها تعانى صعوبة بإيصال وجهة نظرها لشباب يرون دماء رفقاءهم أغلى من ذلك، حيث يوفر تمركزهم بالحى حماية لزملائهم المخيمين داخل الميدان.

وفى حى الرشيد يتناثر الحطام بالأرجاء وسط بنايات عتيقة، تحرقت أجزاء من جدرانها بينما يعكف بعض الشباب على إتمام جدار من الحجارة يفصلهم عن قوات الأمن، بينما يتراءى بالجوار بقعة دم كبيرة تم طلائها بصبغة غير محكمة لتضييع اللون القانى المؤلم.

ولا تعد تلك موجة العنف الأولى التى شهدها الرشيد، فعلى أرض ذلك الحى عام 1958 جرى سحل جثة الملك عبد الله، بعد ما انقلب عليه عبد الكريم قاسم، والذى لم يمضى عام فحسب حتى نجى عبد الكريم نفسه بنفس الحى من عملية اغتيال دبرها ضده صدام حسين.

ويقول سعدون الجنابى مألف كتاب "من الحرب العالمية الثانية لليوم" الذى يحكى قصة الحى، إن الرشيد هو معقل تظاهرات العراقيين والشاهد على معظم الوقائع التاريخية التى مرت بالعراق.

ووفقا للجنابى فحى الرشيد بنى عام 1915 كطريق عسكرى للحامية العثمانية قاطعا العاصمة بغداد من الشمال للجنوب، وتم تسميته باسم الخليفة العباسى الخامس هارون الرشيد.

ويضيف الجنابى أن موازاة الشارع لنهر الفرات منحت زفراد الحامية العثمانية سهولة الوصول لسفن الإمداد الراسية فى النهر، بينما تم بناء السينمات والكافيهات منذ ذلك الحين لتسلية الجنود.

ويتابع الجنابى أن القوات البريطانية احتلت بغداد عام 1921 لتنشأ مظاهرات مناهضة لها فى الحال على تراب ذلك الحى، شارك فيها عراقيين وحتى أتراك لتتمكن السلطات البريطانية بعدها من بسط سيطرتها على الحى وبناء معسكرا إنجليزيا بجانبه، وتشييد 4 جسور استراتيجية حول الحى.

ويقول تغلب عبد الهادى العامل بالتخطيط العمرانى، إن ما حول الحى من جسور وميادين هو ما يمنحه أهمية استراتيجية كبيرة.

ويضيف أن المتظاهرين أدركوا مبكرا تلك الأهمية فتموضعوا على جسور الجمهورية وأحرار وسيناك بأطراف الحى.

وفى الحى وسط الاشتباكات تقع المبانى البريطانية نادرة التصميم بزخارفها الحجرية والخشبية والأقواس المميزة، بينما يعد أشهرها مبني ليش بيت الذى سمى باسم المندوب البريطانى فى حينها.

ويتابع تغلب أنه عندما كان فى سن صغير كان الحى أكثر تألقا وسحرا ولكن أعوام من الحصار الذى تبعه الغزو الأمريكى كانت كفيلة بتخريب الجمال النادر لحى الرشيد وتشويه مظهره ليصبح مجرد سوقا للباعة الجائلين لا يعبر بأى شيء عن الثقافة العراقية.

وينظر تغلب قليلا للمتظاهرين بسعادة فى الرشيد قائلا: "إنهم دون أن يعمدوا أعادوا للرشيد روحه التى افتقدها طويلا".

وتقول زينب مصطفي مديرة جمعية تسعي لتطوير حى الرشيد، إنها أوشكت عام 2017 للتوصل مع اتفاق مع 8 وزارات لإعداد خطة لتنمية الحى ولكن البيروقراطية وتداخل السلطات أفسد كل شيء لأن وزارة الآثار رفضت إخضاع الشارع لأى تطوير بدعوي الحفاظ على التراث.

وتضيف زينب أنه رغم مزاعم الوزارة إيقاف التطوير حفاظا على المبانى الأثرية فقد اندلعت حرائق مجهولة السبب لتطيح بتلك المبانى فى ما يعتقد تورط أحد بتلك الفعلة للبناء فى المكان.

وبالعودة للأحداث فى شارع الرشيد فهناك أحد الشباب يصيح بزملائه "عودوا للوراء فستطلق الشرطة الرصاص".