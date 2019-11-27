دبلوماسي أمريكي يؤكد دعم بلاده لجهود تسوية القضية القبرصية







أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة لإعادة توحيد قبرص على أساس "اتحاد فيدرالي ذو منطقتين وطائفتين".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" عن المتحدث قوله اليوم الأربعاء، إن هذه الأمور من شأنها أن تصب في مصلحة جميع القبارصة؛ وكذلك المنطقة برمتها.

جاء ذلك في معرض تعليقه على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي في (برلين ) يوم الاثنين الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح بأن الزعيم القبرصي اليوناني ، والزعيم القبرصي التركي ، أكدا التزامهما بالإعلان المشترك الصادر في 11 فبراير 2014، وبالتقارب السابق الذي تم تحقيقه ، والإطار المكون من النقاط الست الذي قدمه في 30 يونيو 2017 بهدف التوصل إلى اتفاق استراتيجي يمهد الطريق لتسوية شاملة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة - عقب اجتماع برلين - التزامه بالبحث مع الزعيمين القبرصيين التركي واليوناني، والقوى الضامنة، حول إمكانية عقد اجتماع غير رسمي مع الأطراف الخمسة ، بالإضافة إلى الأمم المتحدة في الوقت "المناسب".

يُشار إلى تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية، واحترام وحدة الأراضي القبرصية وسيادتها.

كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع "كران مونتانا" السويسري، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق.