مشروع حافلات «بينك شادل» لحل مشكلة المواصلات للنساء في أفغانستان

تأخذ بريسا حيدري مقعدها أمام المقود، لتخلع حذائها ذي الكعب العالي، وتضغط بقدمها ببطء على الدواسات؛ لتندفع الحافلة الوردية ذات الـ10 مقاعد في شوارع العاصمة كابول المزدحمة، لينظر السائقون باستغراب لباريسا (أم لـ3 أطفال)، والتي بدورها ترد عليهم بابتسامة هادئة.

تقول باريسا لـ"فرانس 24"، إنها كسائقة حافلات امرأة تتلقى ردود فعل مختلفة من السائقين بالشارع، حيث يحرص بعضهم على سد الطريق أمامها، وقد يطلق بعضهم أبواقهم لمضايقتها، وكذلك حينما يكون الطريق هادئا؛ يصر البعض على مزاحمتها في الشارع.

وفي أفغانستان التي تطغي عليها العادات والتقاليد المحافظة، فباريسا هي من بين 4 سائقات لمشروع حافلات "بينك شادل" الجديد، لتوصيل النساء وأطفالهن فقط.

وتضيف باريسا: "أحب عملي كثيرا وأستمتع به، فقط الوضع الأمني هو ما يقلقني؛ فعلي الحذر دائما".

وعملت باريسا سابقا في مجال الصحافة التلفزيونية، بينما عملت أيضا في مجال التجميل، قبل أن يتم انتقائها من بين 100 متقدمة لنيل الوظيفة الجديدة.

والهدف من خدمة "بينك شادل" هو توفير الأمان للنساء مع انتشار ظاهرة التحرش في الفترة الأخيرة بالمناطق المزدحمة كشوارع كابول.

ويقول عبيدالله أميري، مدير المشروع، إن أفغانستان تعاني من مشكلة مواصلات حقيقية، وخاصة بالنسبة للنساء؛ لذلك تم تخصيص الخدمة منذ مايو الماضي بتمويل من منظمة "نوف أونليس" الإيطالية، بينما تدعم المشروع هيئة التنمية العالمية للحكومة الأمريكية.

وعن قيادة السيدات للسيارات بالعاصمة كابول، يقول مدير شرطة المرور خان محمد شينواري، إنه في النصف الأول من العام الحالي حصلت 275 سيدة على رخصة قيادة؛ ما يعد قفزة حقيقية في عدد السائقات، حيث سجلت نحو 1189 رخصة قيادة لسيدات في الفترة بين عامي 2012 و2019؛ بحسب "نوف أونليس".

ويشيد شينواري بتزايد عدد السائقات من النساء، واصفا الأمر بـ"الإيجابي"، ومؤكدا أنه لا توجد أي قيود على نيل المرأة الأفغانية رخصة قيادة.

وعن صعوبة القيادة في كابول، تذكر "فرانس 24" أن إشارات المرور غير مستقرة لأنها تكون مفتوحة وسهلة وتزدحم فجأة لساعات طويلة، بينما لا تحمل معظم الشوارع بكابول أسماء أو أرقام ما يجعل السائقين يضلون الطريق ليعودوا بالجهة المعاكسة؛ ما يفسد سير الطريق، إلى جانب أن حجم السيارة هو ما يجعلها تمر أولا إذا كانت ضخمة لا قانون المرور.

وتضيف "فرانس 24"، أن جدران الوقاية من التفجير تزيد من الاحتقان المروري مع حجبها لكثير من الطرق.

وتقول باريسا إن من بين مخاوفها أن تعود طالبان للحكم، وتتمنى إن حدث ذلك ألا يكونوا بذات التشدد المعهود وإلا فستفقد وظيفتها حتما.