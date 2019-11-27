صُوتَ أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد المفوضية الأوروبية الجديدة، اليوم الأربعاء، مما يمهد الطريق لأن تتولى أورزولا فون دير لاين، رئاسة المفوضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووافق 461 عضوًا على تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة فون دير لاين، مقابل رفض 157 في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وامتنع 89 عضوًا عن التصويت.

وقالت دير لاين: "سنفعل ذلك نظرًا لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، إننا مستعدون، أوروبا مستعدة، رسالتي بسيطة: دعونا نبدأ العمل".

وأضافت: "نعرف جميعًا أن عضوًا من أسرتنا يعتزم مغادرة اتحادنا"، مما أثار عاصفة من التصفيق والهتافات من مجموعة من النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي، الذين كانوا يلوحون بأعلام بريطانية، سأكون دائما من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، التي جرى انتخابها في يوليو الماضي، قد واجهت مهمة شاقة خلال الأسابيع الماضية للانتهاء من اختيار كبار مسئولي المفوضية الجديدة للخمسة أعوام المقبلة.

وتم تأجيل تسلم الألمانية فون دير لاين لمهام منصبها لشهر واحد بالفعل بعد رفض نواب البرلمان الأوروبي لثلاثة من المرشحين لمناصب في المفوضية.