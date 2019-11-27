المستشارة الألمانية تدعو إلى ضرورة الحفاظ على الناتو لأمن أوروبا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي "ناتو" أمر بالغ الأهمية لبلادها ..محذرة من أن أوروبا لا تستطيع الدافع عن نفسها بمفردها بدون الحلف.

وقالت ميركل - أمام البرلمان الألماني " البوندستاج " اليوم الأربعاء، بثتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني -"إن الحفاظ على "الناتو" من مصلحة ألمانيا الأساسية حتى أكثر مما كان الأمر عليه خلال الحرب الباردة، مضيفة أنه في الوقت الحالي، لا يمكن لأوروبا الدفاع عن نفسها بمفردها.

وأردفت قائلة" نحن معتمدون على هذا التحالف العابر للأطلسي "، وإنه لهذا السبب من الصواب العمل من أجل هذا التحالف وتحمل المزيد من المسؤولية.

وجاءت تصريحات ميركل خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني بشأن ميزانية الدولة لعام 2020، لتكون أول رد "علني " منها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلته مع مجلة "الإيكونوميست" - التي أثارت الجدل - حيث دعا فيها إلى تحالف دفاعي أوروبي يحل محل "الناتو " الذي وصفه بأنه "ميت دماغيا".

وأيدت المستشارة الألمانية تأكيد مادعا إليه الرئيس الفرنسي من أنه يتعين على أوروبا القيام بالمزيد من أجل دفاعها، كما أشادت بمبادرات مثل اتفاقية "التعاون الهيكلي " الدائم (بيسكو) التي أطلقها الاتحاد الأوربي عام 2017 لسد ثغرات القوة العسكرية في أوروبا.

وأشارت إلى كان من المهم إنشاء سلاح أوروبي يتعاون مع "الناتو"، مستدركة "بأن مثل هذه المشروعات يجب ألا يكون أبدا ضد "الناتو" أو بديلا عن "الناتو"، بل يجب أن تشكل "ركيزة أوروبية موسعة" داخل تحالف الناتو".

وجددت ميركل تعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 ، وزيادة هذا النسبة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف المتفق عليه مع حلفاء "الناتو"، بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.