 سيدة قيادية بالبرنامج الرئاسي تتولى منصب نائب محافظ الجيزة - بوابة الشروق
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سيدة قيادية بالبرنامج الرئاسي تتولى منصب نائب محافظ الجيزة

شريف حربي:
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 5:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 5:12 م

أدت هند محمد أحمد عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم، والتي كانت ضمن قيادات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، الذي انعقد في فبراير 2018.

وحصلت النائبة الجديدة على ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، كما نالت درجة الماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، عام 2011، وشغلت أيضًا منصب مساعد قنصل في سفارة بيروت بمصر من ديسمبر 2009 وحتى 2010.

ومن أبرز الانجازات والأعمال التي حققتها فكانت متطوعة سابقة في نادي روتراكت المعادي بالقاهرة، علاوة على حصولها على شهادة تقدير من الأمم المتحدة لتطوعها في مهمة بالكاميرون عبر الإنترنت، بجانب عضو فعال بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.


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