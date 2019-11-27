عادل عبد المهدي: حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح المسارات السياسية

أعرب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، عن استيائه بسبب ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي صاحبت تظاهرات العراق، خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات عرضتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الأربعاء، إن مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمت العراق تقريرًا عن الأحداث التي رافقت التظاهرات.

وأضاف أنه تم البدء في تشكيل قوات حفظ القانون، وتجهيزها بالتجهيزات الخاصة بها، مشيرًا إلى إطلاق سراح نحو 2500 شخص من الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية التظاهرات.

وأوضح أن هناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية، منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتفشي الفساد، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين إثر تعامل قوات الأمن مع هذه الاحتجاجات.