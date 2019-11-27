 انفجار قنبلة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية شمالي بغداد دون إصابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انفجار قنبلة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية شمالي بغداد دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:18 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بأن قنبلة صوتية انفجرت في منطقة الوزيرية شمالي العاصمة بغداد، دون وقوع أي إصابات.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن عبوة صوتية انفجرت صباح اليوم قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الوزيرية شمالي بغداد، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في ملابساته.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.


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